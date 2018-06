Presidente austriaco: GNL americano più caro rispetto al gas russo

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ritiene inopportuno sostituire il gas russo in Europa con il GNL americano, dal momento che questo è più costoso.

"Alcuni partner americani rimproverano all'UE la troppa dipendenza dalla Russia in questo senso, ma trascurano il fatto che il gas naturale liquefatto americano è due o tre volte più costoso del gas russo", ha detto Van der Bellen in una conferenza stampa a margine dell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

"In queste circostanze, da un punto di vista puramente economico, non ha molto senso sostituire il gas russo con il gas liquefatto americano", ha aggiunto il presidente austriaco.

A questo proposito, egli ha riconosciuto che la cooperazione tra Gazprom e la compagnia petrolifera austriaca OMV si basa su fondamenta molto solide.

In precedenza, Gazprom ha dichiarato che il GNL americano non ha avuto un effetto significativo sulla diversificazione delle forniture di gas e la sicurezza energetica in Europa.