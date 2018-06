Putin: a tutti interessa cancellazione sanzioni, anche alla Russia

"Le sanzioni, qualsiasi restrizione politicamente motivata, il protezionismo — queste sono tutte cose a senso unico. Tutti i modi per risolvere i problemi politici, in definitiva, sono inadatti per raggiungere il risultato finale. Sono dannosi per tutti, sia per quelli che li iniziano sia per quelli contro cui sono diretti", ha detto Putin.

Egli ha sottolineato che la Russia ha superato tutte le difficoltà legate alle restrizioni.Il presidente ha spiegato che diversi anni fa la Russia, insieme alle sanzioni, ha dovuto affrontare un calo significativo dei prezzi delle esportazioni russe tradizionali. Ma la Russia è riuscita non solo a mantenere la stabilità macroeconomica, ma anche a rafforzarla.

"Penso che tutti siano interessati alla loro cancellazione. Anche noi", ha spiegato Putin.

In precedenza, il vice-cancelliere austriaco Heinz-Christian Strähe ha chiesto l'abolizione delle sanzioni contro la Russia.