Nella UE ancora nessun compromesso per modificare norme sul gas

La Commissione Europea aveva proposto emendamenti alla direttiva sul gas dell'UE a novembre. L'obiettivo è fare in modo che determinate norme della legislazione energetica europea non si applicano solo in alcuni gasdotti, ma in tutte le infrastruttura energetiche di trasporto dei Paesi UE che arrivano o escono verso Paesi terzi. Queste norme comprendono in particolare la determinazione non discriminatoria delle tariffe per il pompaggio del gas, l'accesso di terze parti per prelevare gas, la separazione delle attività per la vendita e il trasporto di gas. Ora queste norme non si applicano nei tratti sottomarini dei gasdotti.

"Le posizioni dei Paesi sono ancora divergenti, quindi occorrerà lavorare ulteriormente nel consiglio della UE", ha dichiarato la fonte.