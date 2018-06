Petrolio, Oreshkin: prezzo salirà a 65-70 dollari al barile entro il 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico russo prevede che il prezzo del petrolio raggiungerà i 65-70 dollari al barile nel 2018. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico Maxim Oreshkin.

"Dati i recenti sviluppi che ho menzionato — sia in Venezuela sia in Iran — potremmo aspettarci che il prezzo medio del petrolio raggiunga il livello di 65-70 dollari per barile" ha detto Oreshkin alla sessione della Duma.

Il ministero ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il tasso di crescita del Pil della Russia nel 2018, dal 2,1 percento all'1,6-2,1 percento.