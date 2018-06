Energia, in preparazione nuovi accordi Gazprom-OMV

L'ambasciatore russo in Austria annuncia le prossime tappe della cooperazione energetica con Vienna alla vigilia della visita di Putin.

Nuovi accordi tra il gigante energetico russo Gazprom e il suo omologo austriaco OMV sono in preparazione alla luce della prossima visita del presidente russo Vladimir Putin a Vienna: lo ha detto in un'intervista l'ambasciatore russo in Austria Dmitry Lyubinskiy.

© AFP 2018 / JOHN THYS Putin: crescita del fatturato commerciale tra la Russia e l'Austria

La scorsa settimana il Cremlino ha annunciato che Putin visiterà l'Austria il 5 giugno. I colloqui con la leadership austriaca, secondo il Cremlino, si concentreranno sulla cooperazione commerciale ed economica nel contesto del 50esimo anniversario dell'inizio delle consegne di gas naturale russe all'Austria.

"I nuovi accordi tra Gazprom e OMV — ha annunciato l'ambasciatore —, che determineranno le future direzioni della nostra cooperazione a lungo termine, sono in preparazione per la visita".