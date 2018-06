Trump a Macron: bisogna ristabilire l'equilibrio nel commercio

"Il presidente Donald Trump ha parlato ieri con il presidente francese Emmanuel Macron sulla questione della migrazione in Libia e il calendario per trovarvi una soluzione. Il Presidente Trump ha sottolineato la necessità di ripristinare la bilancia commerciale con l'Europa", si legge in un comunicato della Casa Bianca.

Come riportato in precedenza dal canale BFMTV, Emmanuel Macron ha definito illegale l'introduzione dei dazi USA su acciaio e alluminio, sottolineando che queste misure sono un errore.