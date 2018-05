Politico italiano chiede di costruire Turkish Stream fino in Italia

"Che dobbiamo fare ora? La Russia è coinvolta in Turkish Stream, la Bulgaria è interessata. Abbiamo bisogno di un nuovo accordo in modo che Turkish Stream arrivi dalla Bulgaria all'Italia per ricevere il gas russo, dal momento che la Russia ha non solo un interesse economico, ma anche politico. Compriamo gas dalla Russia che proviene dal territorio ucraino", ha detto Grimoldi.

Ha affermato che l'Italia ha interessi economici in questa situazione. "Ma naturalmente ci servono diversi accordi: con la Serbia e con altri che potrebbero essere d'accordo, forse l'Austria potrebbe voler l'accordo e mostrare interesse. Ci servono nuovi accordi in materia", ha spiegato il politico.