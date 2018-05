Rosatom tratterà l'uranio riprocessato per le centrali nucleari francese

L'attuazione del contratto consentirà a EDF di migliorare le prestazioni economiche, preservare le risorse naturali e diversificare le fonti di approvvigionamento. I contratti entreranno in vigore dopo l'approvazione dell'Agenzia Euratom per la fornitura, riportano i media.

"Il settore dell'energia nucleare francese per dimensioni, è secondo al mondo dopo solo agli Stati Uniti, e per la Russia è importante il fatto che occupiamo un posto abbastanza significativo nella catena di fornitura per i nostri colleghi francesi… questo lavoro inoltre per noi è importante per comprendere pienamente il potenziale scientifico e tecnologico del riciclo dell'uranio riprocessato. Questa è un operazione molto laboriosa e costosa" ha detto il direttore Generale della JSC TENEX Sergei Polgorodnik.

Ha notato che il contratto sarà implementato nel periodo dal 2022 al 2032. Il costo del contratto per il complesso di servizi per la gestione dell'uranio riprocessato è di 1 miliardo di dollari.