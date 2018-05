La Cina sarà leader nell’introduzione del blokchain nell’economia reale

La Cina sta cercando di emergere come leader nell'implementazione del blockchain nell'economia reale, e il Ministero dell'Industria e dell'Informatizzazione ha fatto sapere che entro il 2019 sarà sviluppato uno standard statale in questa materia.

L'esperto della China International Trust Investment Corporation Zheng Tingying ritiene che la tecnologia sia uno strumento potente per lo sviluppo del settore finanziario.

"Il blockchain potrebbe dare slancio al settore finanziario. Per il settore finanziario, il valore più importante della tecnologia è la capacità di risolvere il problema della mancanza di fiducia tra le parti, la sua trasparenza, apertura e tracciabilità. Quindi è applicabile in quelle aree della finanza dove la questione della fiducia reciproca è importante. Un'altra sfera di applicazione è il settore IT, l'intelligenza artificiale e altri settori con un alto grado di informatizzazione. In futuro, il blockchain sarà esteso anche al settore di produzione tradizionale: assemblaggio, costruzione, ecc." ha spiegato l'esperto.

Per il direttore del centro di ricerca economica e industriale presso il ministero dell'Industria e dell'Informatizzazione Yu Jianing, blockchain contratti intelligenti renderanno trasparenti i processi aziendali. Se, per esempio, tutte le transazioni sono registrate dai loro partecipanti in rete in tempo reale, allora non sarà possibile mantenere la contabilità nera ed evadere le tasse. Per questo motivo molti paesi, tra cui la Cina, stanno cercando di sviluppare e implementare questa tecnologia innovativa in molti settori dell'economia.

"La contabilizzazione aziendale in precedenza si faceva su carta. La carta si stampava e si inviava per posta. Ciò ha influito negativamente sull'efficacia del coordinamento. E alcune imprese hanno generalmente agito in malafede. I volumi dei loro investimenti di capitale sono stati volutamente gonfiati. Perché nella produzione tradizionale è molto difficile confermare o negare i costi di capitale. Di conseguenza, le strutture finanziarie, concedendo prestiti all'impresa, sono state costrette ad aggiungere un premio di rischio o una sovrattassa per il costo del capitale", ha detto Jianing.

Secondo l'esperto, questo può essere evitato con l'aiuto del blockchain, abbassando i costi di transazione e rendendo i prestiti più accessibili. Egli ricorda che non molto tempo fa Walmart, JD.com e IBM hanno creato un'alleanza in blockchain per controllare la qualità del cibo. Sviluppando una piattaforma blockchain era possibile seguire l'origine, i termini e le condizioni di trasporto dei prodotti alimentari fino sugli scaffali dei negozi.