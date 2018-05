Il Fondo per gli investimenti diretti russi ha attratto investimenti per un totale di 10 miliardi di rubli (162,85 milioni di dollari) per la compagnia di bandiera russa Aeroflot. I soldi arrivano anche dai fondi del Bahrain, del Kuwait e degli Emirati Arabi Uniti (UAE). Lo ha riferito una fonte di mercato a Sputnik.

Anche il Fondo per gli investimenti diretti russi ha investito nella compagnia aerea ma in quantità inferiore, ha aggiunto la fonte.