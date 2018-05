Energia, commissione UE: presto colloqui sul gas con Russia e Ucraina

Il vicepresidente della Commissione europea per l'energia, Maros Sefcovic, ha dichiarato di aver invitato la Russia e l'Ucraina a tenere colloqui trilaterali sulla questione del gas; i colloqui dovrebbero iniziare il prima possibile.

"Ho contattato entrambi i partner ucraini e russi e li ho invitati a riunioni trilaterali che in passato si sono dimostrati efficaci nel raggiungere risultati tangibili e di successo. I colloqui, per fare il punto sulle questioni relative al gas e per esaminare il transito del gas attraverso l'Ucraina dopo il 2019, dovrebbero iniziare il prima possibile" si legge nella nota di Sefcovic.