L’Ucraina dovrà ricattare il FMI (Fondo Monetario Internazionale) con un default per ottenere condizioni di credito più favorevoli, ha annunciato in un intervista con il portale Obozrevatel’ il deputato ucraino del Fronte Nazionale Aleksandr Kirsh.

A detta sua Kiev non può aumentare ancora le tariffe sul gas (una delle richieste dei creditori), dunque sarà necessario negoziare con il FMI senza aver paura di fare dure rivendicazioni.

"Bisogna tenere conto non solo del prezzo, ma anche della capacità della popolazione di pagarlo. Poiché già i cittadini non sono in grado di pagare il prezzo del gas, allora bisogna mettere l'FMI davanti al rischio di un default con la stessa gravità con cui lo ha fatto la Grecia. Dobbiamo ricattare l'FMI con un default" ha detto il deputato.

"I creditori internazionali devono spaventarsi di uno scenario del genere, in quanto l'Ucraina è una barriera di separazione tra Occidente e Russia" ha aggiunto.

L'aumento delle tariffe per la popolazione è una delle condizioni principali per la cooperazione del Fondo monetario internazionale con Kiev. Dal 2016, i prezzi del gas per la popolazione sono stati legati al valore di mercato del carburante importato. Durante questi due anni, i prezzi mondiali per l'energia sono aumentati in modo significativo, ma le tariffe non sono state riviste.

Il programma quadriennale di assistenza del FMI prevede stanziamenti per 17,5 miliardi di dollari per l'Ucraina. A marzo 2015, Kiev ha ricevuto la prima quota di $5 miliardi, ad'agosto dello stesso anno la seconda tranche (1,7 miliardi). Nel 2016 e 2017, l'Ucraina ha ricevuto una tranche di un miliardo di dollari ciascuna.

Le autorità dell'Ucraina hanno contato sulla quinta tranche fino alla fine del 2017, ma non sono ancora state stanziate. Ora Kiev spera di ricevere una tranche quest'anno.