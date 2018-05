Mosca sicura della fedeltà della Germania per la costruzione di Nord Stream-2

La Germania è impegnata per realizzare il gasdotto Nord Stream-", ma cercherà soluzioni per evitare di complicare le sue relazioni con gli Stati Uniti, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dopo i colloqui tra il presidente Vladimir Putin ed il cancelliere tedesco Angela Merkel.

"La Germania è focalizzata su Nord Stream-2. Sì, naturalmente vogliono trovare soluzioni che non mettano a repentaglio i suoi rapporti con gli Stati Uniti." — Lavrov ha detto ai giornalisti.

"Ma come sottolineato oggi in conferenza stampa dal presidente Putin, capiamo queste preoccupazioni, non vogliamo creare problemi artificiali e siamo assolutamente certi che con la buona volontà di tutte le parti una soluzione accettabile per tutti può essere trovata", — ha aggiunto il ministro degli Esteri russo.

Nell'incontro con il cancelliere tedesco Angela Merkel del mese scorso, il presidente americano Donald Trump ha chiesto di astenersi dal sostenere la costruzione del gasdotto Nord Stream-2 in cambio di negoziati su un nuovo accordo commerciale tra l'America e l'Europa, ha scritto il Wall Street Journal citando funzionari tedeschi, americani e della UE.

In merito il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Trump persegue gli interessi commerciali degli Stati Uniti riguardo le forniture di gas naturale liquefatto in Europa.

Il progetto Nord Stream-2 prevede la costruzione di due rami di un gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che unisce le coste russe con quelle tedesche attraverso il Mar Baltico. Contro la costruzione del gasdotto si sono schierati diversi Paesi, che considerano il progetto di natura politica.