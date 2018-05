Mosca spiega le minacce americane contro Nord Stream-2

In precedenza l'amministrazione Trump ha minacciato di imporre sanzioni in caso di continuazione della costruzione del gasdotto. Washington teme che l'ulteriore sviluppo del progetto aggraverà la dipendenza dell'Europa dal gas russo. Secondo i media, non molto tempo prima, Trump aveva chiesto al cancelliere tedesco Angela Merkel di smetterla di sostenere il progetto Nord Stream-2. In cambio Washington ha promesso di avviare i negoziati per un nuovo accordo commerciale.

Pushkov ha sottolineato che gli Stati Uniti da tempo si preoccupano di Nord Stream-2. Secondo il senatore, Washington è costretta a "spingere con la forza" le forniture di gas di scisto americano verso l'Europa per la sua scarsa competitività.

"Le sanzioni degli Stati Uniti sono da tempo un mezzo per distruggere i concorrenti economici: il gioco sporco di una superpotenza nervosa", ha twittato Pushkov.

Северный поток-2 не дает покоя США. Их сланцевый газ неконкурентоспособен, вот и приходится продавливать его поставки в Европу сапогом. Санкции США давно уже стали средством уничтожения экономических конкурентов. Грязная игра нервничающей сверхдержавы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 мая 2018 г.

​Il senatore è convinto che, con le sanzioni contro gli alleati, Washington enfatizza solo la loro posizione di vassalli.

"Belle parole e chiacchiere sugli interessi comuni da un lato. Ma in realtà duri dettami", riassume Pushkov.

И по Ирану, и по Сев.потоку-2 администрация Трампа переходит к санкциям против союзников, подчеркивая их положение вассалов США. Красивые слова и болтовня об общих интересах — по боку. Вместо них — жесткий диктат. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 мая 2018 г.

​Il progetto Nord Stream-2 prevede la costruzione di due rami di un gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che unisce le coste russe con quelle tedesche attraverso il Mar Baltico. Contro la costruzione del gasdotto si sono schierati diversi Paesi, che considerano il progetto di natura politica.