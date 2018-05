Russia, garante di internet calcola tempi per ricavi dal mining di bitcoin

Dall’avvio processo di estrazione (mining) della criptovaluta alla realizzazione del profitto oggi ci vogliono dagli 8 ai 12 mesi. Il calcolo è stato fatto dal garante russo di internet Dmitry Marinichev in una conferenza stampa alla vigilia del vertice sulle cripto-valute WBCSummit, che si terrà il 19 e 20 maggio.

"La redditività delle mining oggi in base al cambio e al costo delle attrezzature va da 8 a 12 mesi. Questo ritorno… è calcolato dal costo delle attrezzature, i costi di manutenzione, la registrazione", ha detto Marinichev.

Egli ha anche osservato che la redditività esatta del mining è difficile da calcolare perché i costi sono calcolati in dollari. Inoltre pensa che la redditività di tali progetti sia instabile.

"Prima del recupero dell'attrezzatura di mining passeranno altri tre anni, in cui la resa sarà soggetta all'innalzamento e all'abbassamento del Bitcoin, e alla stabilizzazione del mercato. Fino ad allora passeranno non meno di tre-cinque anni", sostien Marinichev.

Egli ha aggiunto che il mining potrebbe essere un settore industriale, dal momento che è "un elemento classico di mantenimento del sistema".

Attualmente lo status giuridico delle cripto-valute in Russia non è definito. Lo scorso marzo sono stati presentati due progetti di legge alla Duma che dovrebbero regolare il nuovo mercato. Il progetto di legge "Sulle risorse finanziarie digitali" stabilisce che le attività finanziarie digitali non sono un mezzo di pagamento legale nel territorio della Federazione Russa.