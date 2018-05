Passi avanti per la zona di libero scambio Iran-Unione Economica Euroasiatica

L'Iran e l' Unione economica euroasiatica hanno firmato un patto provvisorio per creare una zona di libero scambio.

Lo ha comunicato Tigran Sargsyan, presidente del consiglio della commissione economica dell'Unione Economica Euroasiatica.

"L'accordo temporaneo — ha spiegato durante la cerimonia ad Astana, in Kazakhstan — stabilisce un meccanismo efficace per la risoluzione delle controversie, incluso l'arbitrato. Crea anche un comitato congiunto di alti funzionari e stabilisce un dialogo commerciale". L'accordo avrà una durata di tre anni per permettere un accordo a pieno titolo su una zona di libero scambio.

Si tratta del primo passo per ottimizzare gli scambi tra la repubblica islamica e l'Unione Economica Euroasiatica, che comprende Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirgyzstan e Russia.