Ambasciatore dello Yemen: Summit di Kazan evento proficuo e di alta qualità

L'ambasciatore dello Yemen in Russia, Ahmed Salem al Waheishi, in un’intevista a Sputnik ha osservato che il X Summit economico internazionale di Kazan è di qualità superiore a quelli precedenti.

"L'alto numero di partecipanti riflette il crescente interesse dei paesi islamici per lo sviluppo dell'economia russa e della sua cultura. In particola modo c'è grande interesse nei confronti della Repubblica del Tatarstan per le moderne infrastrutture agricole e produttive di cui dispone. Nel mondo islamico, i prodotti del Tatarstan sono molto popolari per la loro alta qualità. I consumatori gradiscono il fatto che sono prodotti in una repubblica islamica", ha detto l'ambasciatore yemenita.

Per quanto riguarda i risultati del summit, al-Wahashi si è detto soddisfatto degli obiettivi raggiunti.

"Quest'anno il summit è stato fruttuoso. Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato accordi con il governo del Tatarstan nel campo del commercio, dell'agricoltura, delle tecnologie dell'informazione".

L'ambasciatore ha anche spiegato che uno degli obiettivi del vertice è lo sviluppo della cooperazione scientifica tra i paesi arabi e la Russia. Ad esempio, è prevista l'assegnazione di finanziamenti per la formazione degli studenti yemeniti in Russia.

"La Russia ha un significato speciale per lo Yemen. Il primo novembre di quest'anno si celebrerà il 90° anniversario della firma del Trattato di amicizia e commercio tra l'URSS e lo Yemen. Dal 1928 i nostri paesi collaborano in campo politico, economico, sociale e culturale. Negli ultimi tempi abbiamo stabilito una grande cooperazione anche nella sfera militare e ci aspettiamo che la Russia svolga un ruolo importante nella creazione della pace nello Yemen", ha concluso al-Wahishi.

Il X Summit Economico Internazionale "Russia-Mondo Islamico" si svolge a Kazan dal 10 al 12 maggio.