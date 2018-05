In Egitto sorgerà una zona industriale russa

Per la prima volta la Russia creerà una zona industriale fuori dai suoi confini, e per farlo si avvarrà dell'esperienza dell’Egitto nel settore.

Veniamin Popov, direttore del Center for Partnership of Civilizations presso l'istituto di studi internazionali dell'università MGIMO di Mosca, durante una conferenza stampa nell'ambito del Summit economico internazionale "Russia-Islamic World: KazanSummit", ha detto che il relativo accordo sarà firmato il 23 maggio.

Egli ha osservato che sono in corso le trattative per organizzare la visita della delegazione russa in Egitto a fine anno, che rappresenterà un'importante pietra miliare nello sviluppo della cooperazione economica tra i due paesi.

Mikhail Orlov, presidente del Consiglio d'affari russo-egiziano presso la Camera del Commercio e dell'Industria della Federazione Russa ha dichiarato che la cooperazione tra Russia ed Egitto è in via di sviluppo.

"Il Consiglio d'affari russo-egiziano sta lavorando per aumentare la cooperazione nella sfera degli affari tra Russia ed Egitto al fine di ottenere risultati rilevanti", ha detto in una conferenza stampa.

Orlov ha notato che il fatturato commerciale tra i due paesi è recentemente cresciuto di 4-5 volte. In generale, si tratta di generi alimentari, agricoltura, medicina, energia.

"Voglio ringraziare il governo egiziano per la sua disponibilità a cooperare su iniziative russe nel campo del rafforzamento delle relazioni tra i due paesi", ha aggiunto Orlov.

L'accordo sull'istituzione di una zona industriale russa in Egitto è stato raggiunto già nel 2014 durante l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi a Sochi. Il progetto, in particolare, era destinato a facilitare l'accesso delle merci egiziane sul mercato russo.

Secondo il ministero dell'Industria e del Commercio russo, la creazione della zona sarà completata in 13 anni. Saranno principalmente rappresentate le aziende automobilistiche e farmaceutiche, che entro il 2026 saranno in grado di produrre prodotti per 3,6 miliardi di dollari l'anno.