Naftogas: la Russia deve risarcire l’Ucraina per le perdite in Crimea

La compagnia di stato ucraina Naftogaz ha fatto sapere che il tribunale dell'Aia ha ordinato alla Russia di risarcire l’Ucraina per la perdita di patrimonio in Crimea.

L'azienda non ha rilasciato ulteriori dettagli in merito alla decisione della corte d'arbitraggio.

La causa contro la Russia all'Aia era stata avviata dalla Naftogaz e le sue aziende controllate nell'ottobre 2016, con la richiesta di otto miliardi di dollari come risarcimento per la perdita dei beni in Crimea.

Secondo l'agenzia ucraina UNIAN, la corte dell'Aia il 2 maggio ha fissato il risarcimento a 159 milioni di dollari. Il relativo decreto stabilisce che "la Russia è responsabile per la violazione dei diritti degli investitori ucraini a partire dal 21 marzo 2014", data della firma del decreto presidenziale che sancisce l'unificazione della Crimea alla Russia. Di fatti dopo quella data tutte le proprietà di Naftogaz in Crimea sono passate alla neonata azienda statale crimeana Chernomorneftegaz.