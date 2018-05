Mosca è tra le cinque città europee più attraenti per gli investitori

Mosca per la prima volta è entrata nella top-5 delle città più attraenti per gli investitori in Europa, secondo il Financial Times, allo stesso tempo è leader tra le città dell'Europa dell'Est, ha riferito il direttore del dipartimento di politica economica e di sviluppo della capitale russa Vladimir Efimov.

"La capitale della Russia ha migliorato la sua posizione nella prestigiosa classifica sull'attrattività delle città europee per gli investitori. Quest'anno per la prima volta Mosca è entrato nella top-5 delle più grandi città del continente per attrattività di investimenti ed ha la leadership tra le città dell'Europa orientale," — l'ufficio stampa riporta le parole del funzionario.

Come osservato dalle autorità, nella valutazione dell'attrattiva degli investimenti delle città europee, classifica pubblicata ogni due anni dal Financial Times, Mosca si è classificata al quinto posto tra le più grandi megalopoli europee, scalando due posizioni. Mosca è davanti a capitali europee come Helsinki, Varsavia, Berlino e Stoccolma.

Nella lista delle città più attraenti dell'Europa orientale per gli investimenti stranieri, Mosca per la seconda volta consecutiva ha ottenuto il primo posto. Alle sue spalle si piazzano Varsavia e Bucarest.

"Con l'attuazione del programma complesso di sostegno agli investimenti, Mosca ha riscosso successo per la semplicità e la facilità di fare affari. Grazie ai numerosi incentivi ed agevolazioni offerte dalla città, per gli investitori lavorare a Mosca è più profittevole. Grosso modo Mosca attira circa il 50% di tutti gli investimenti esteri che arrivano in Russia", — ha aggiunto Efimov.

Come affermato nel dipartimento, la classifica delle città e regioni europee del futuro è redatta ogni due anni dalla divisione analitica del Financial Times per determinare le città più attraenti in termini di investitori stranieri. La principale fonte di dati per la classifica è costituita dalle risorse del Financial Times relative agli investimenti esteri diretti.