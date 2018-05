Scontro USA-Iran, Arabia Saudita interverrà se scarseggerà petrolio nel mercato

Riyadh lavorerà con i Paesi dell'OPEC e gli altri Stati produttori di petrolio non appartenenti al cartello per mitigare gli effetti di un possibile deficit di petrolio dopo la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'accordo nucleare con l'Iran.

Lo segnala l'agenzia di stampa saudita SPA con riferimento al rappresentante ufficiale del ministero dell'Energia.

"Dopo la decisione degli Stati Uniti di uscire dall'accordo nucleare con l'Iran, il rappresentante ufficiale del Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie ha detto che l'Arabia Saudita è impegnata a mantenere la stabilità nel mercato del petrolio a vantaggio dei produttori e dei consumatori, nonché per il sostegno della crescita dell'economia mondiale", riporta l'agenzia saudita.

"Il rappresentante ha aggiunto che il regno avrebbe lavorato con i maggiori produttori di petrolio dell'OPEC e gli altri Stati non appartenenti al cartello, così come con i più grandi consumatori di petrolio per mitigare qualsiasi possibile conseguenza derivante dalla carenza di offerta," — ha inoltre riferito SPA.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ieri che il suo Paese si ritira dall'accordo nucleare con l'Iran. La ripresa delle sanzioni contro l'Iran impiegherà da 90 a 180 giorni ed in questo periodo i partner dell'Iran devono smettere di fare affari con Teheran, ha comunicato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.