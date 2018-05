“Le nuove sanzioni antirusse fanno più male all'economia americana che a Deripaska”

Le nuove sanzioni statunitensi contro la Russia fanno più danni all'economia americana rispetto all'uomo d'affari russo Oleg Deripaska. Questa opinione è stata espressa dal presidente della Camera di commercio americana in Russia (AmCham) Alexis Rodzianko.

Ha spiegato la sua posizione citando come esempio la produzione dell'auto statunitense più venduta in America, la Ford F150, che necessita di molto alluminio.

"Se Rusal non fornirà questo metallo all'America, allora sarà impossibile produrre le macchine richieste dal mercato, si tratta di grandi perdite", ha detto Rodzianko a Sputnik in prospettiva del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF).

Dalle nuove sanzioni non esce indenne nemmeno l'industria aeronautica: non è ancora chiaro come sostituire i volumi forniti dalla società russa.

"Se si valuta tutto questo, il danno alla propria economia è molto maggiore del danno che subisce Oleg Deripaska", ha concluso l'interlocutore dell'agenzia.

Ha inoltre ricordato che Rusal è il secondo più grande fornitore di alluminio negli Stati Uniti dopo le società canadesi.