Cina, delegazione USA è arrivata a Pechino per negoziare condizioni commerciali "eque"

Una delegazione Usa è arrivata oggi a Pechino per concordare condizioni commerciali eque con la Cina. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo di volee presto incontrare il suo omologo del paese asiatico.

"La nostra grande squadra finanziaria è in Cina che cerca di negoziare condizioni di parità sul commercio! Non vedo l'ora di stare con il presidente Xi Jinping in un futuro non troppo lontano. Avremo sempre una buona (grande) relazione!", ha twittato Trump.

La delegazione americana comprende il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, il rappresentante commerciale Robert Lighthizer, il direttore del Consiglio economico nazionale Larry Kudlow e l'assistente economico della Casa Bianca Peter Navarro. La parte cinese è presieduta dal Vice Premier Liu He. Le relazioni commerciali tra i due paesi si sono deteriorate nelle ultime settimane.

© AP Photo / Itsuo Inouye Previsioni del FMI "inaffidabili" nel contesto di guerra commerciale tra USA e Cina

A marzo, il presidente Trump ha firmato un ordine per imporre una tariffa del 25% sull'acciaio importato e del 10% sull'alluminio importato, dopo di che ha emesso un memorandum che introduce 60 miliardi di dollari in tariffe extra sulla Cina per accuse di furto di proprietà intellettuale. In risposta, Pechino ha introdotto le proprie tariffe doganali sui beni prodotti negli Stati Uniti. Entrambi i paesi hanno affermato che potrebbero attuare ulteriori restrizioni reciproche. All'inizio di aprile Trump ha suggerito di introdurre ulteriori 100 miliardi di dazi doganali contro la nazione asiatica in risposta alle "ingiuste rappresaglie" di Pechino.