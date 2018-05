Analista valuta le prospettive delle sanzioni USA contro la Russia

In precedenza il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva prorogato per gli investitori la data per uscire dalle società Rusal, En + e Gaz fino al 6 giugno, al posto del previsto 7 maggio.

Questa notizia, secondo l'analista, è sicuramente positiva per il business di queste aziende. "In primo luogo emerge una politica di sanzioni più morbida. E' evidente che Washington sia pronta in qualche modo a mitigare le sanzioni, ascoltando gli argomenti ragionevoli almeno dei suoi alleati europei sull'impossibilità di uscire da questi investimenti senza subire gravi perdite. In secondo luogo bisogna considerare le dichiarazioni di Washington, secondo cui queste sanzioni non sono tanto contro il settore russo dell'alluminio, ma ad personam contro Oleg Deripaska," — Iosub ha dichiarato a Sputnik.

"E nel caso di ristrutturazione della società, con la riduzione delle quote dell'oligarca caduto in disgrazia in Occidente, le sanzioni potrebbero essere in generale tolte. L'allungamento dei tempi in questo senso garantisce margini di manovra supplementari", — ipotizza l'esperto.