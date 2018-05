Commercio e dazi, Pechino auspica in trattative costruttive con gli USA

I negoziati tra Stati Uniti e Cina sul commercio si terranno a Pechino il 3-4 maggio. La delegazione degli Stati Uniti include il segretario del Tesoro Steven Mnuchin, il segretario del Commercio Wilbur Ross, il rappresentante commerciale Robert Laythayzer, i consiglieri della Casa Bianca Larry Kudlow e Peter Navarro, così come l'ambasciatore americano in Cina Terry Branstad. La delegazione cinese sarà guidata dal capo del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese Liu He.

"Naturalmente, data la dimensione delle due economie, così come la complessità delle questioni, non è molto realistico credere di risolvere i problemi in un solo incontro. Ma speriamo che gli Stati Uniti saranno sinceri nel desiderio di salvaguardare la stabilità delle relazioni economiche e commerciali sino-americane, aderiranno ai principi del rispetto reciproco e dell'uguaglianza durante le consultazioni, quindi auspichiamo che i negoziati bilaterali saranno costruttivi ", ha detto Hua Chunying in una conferenza stampa.

Parlando delle aspettative della parte cinese, Hua Chunying ha rilevato che la risoluzione dello scontro commerciale tra le due più grandi economie del mondo senza dubbio è nell'interesse comune non solo di Cina e Stati Uniti, ma coincide anche con le aspettative del resto del mondo.

Questi sono i primi colloqui tra le due parti dopo l'inizio del conflitto commerciale a seguito dell'introduzione dei dazi americani sull'acciaio e sull'alluminio, così come le minacce di Washington di imporre dazi sui prodotti di fabbricazione cinese, che valgono 150 miliardi di $ dell'import annuale americano.