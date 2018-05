Azioni di Rusal in crescita dopo decisione del Dipartimento del Tesoro USA

Le azioni di Rusal sono in leggera crescita a seguito della decisione del Dipartimento del Tesoro sull'estensione dei tempi di esecuzione delle disposizioni sulle sanzioni.

Questa mattina in apertura delle contrattazioni le azioni di "Rusal" sono aumentate dello 0,6%, mentre a metà giornata la crescita segnava +1,9%, raggiungendo i 31,65 rubli.

Il Dipartimento del Tesoro americano ha prorogato i tempi per gli investitori per dismettere le attività o sbarazzarsi degli asset delle compagnie Rusal, En+ e Gaz fino al 6 giugno, al posto della prevista scadenza del 7 maggio.

Inoltre sono stati estesi fino al 5 giugno i tempi per chiudere gli investimenti nelle aziende russe Kuban, Basic Element, B-Finance, SC EuroSibEnergo, Gazprom Drilling, Ladoga Management, NPV Engineering, Renova Group. Tutte queste società sono state colpite dalle sanzioni statunitensi per gli eventi in Ucraina.