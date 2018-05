Esperto commenta decisione Trump di posticipare introduzione dazi per UE

L’americanista russo Areg Galstyan, in un’intervista a RT, ha commentato la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di posticipare l'entrata in vigore dei dazi commerciali sulle importazioni di acciaio e alluminio per l’UE.

"Quando Trump ha detto che tutto sarebbe stato fatto entro maggio, non aveva idea di quanto sia tecnicamente difficile la revisione. Non solo gli Stati Uniti devono apportare alcune modifiche. Sicuramente, è stato deciso di adottare un approccio più completo e non emotivo a questo problema. Dobbiamo fare sforzi seri per negoziare. La creazione mirata di un mercato unico per beni e servizi tra Canada, Stati Uniti e Messico è iniziata nel 1991. Come si può ora rivedere unilateralmente i doveri, le quote e quelle cose che di rimbalzo influenzeranno seriamente l'economia degli Stati Uniti? Allora Trump probabilmente lo disse d'istinto, e poi l'intera amministrazione ha cominciato a correggere la sua posizione", ha detto Galstyan.

Secondo l'esperto, non si dovrebbe collegare l'eventuale introduzione dei dazi nei confronti dell'UE con la divergenza delle posizioni dell'Europa e degli Stati Uniti sulla questione iraniana.

"La questione iraniana è simbolica. Qui, prima di tutto, è una questione di economia. I beni e i servizi europei, la metallurgia pesante sono in una posizione privilegiata. Trump dovrà rivedere la sua politica protezionistica", ha concluso Galstyan.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di posticipare l'entrata in vigore dei dazi commerciali sulle importazioni di acciaio e alluminio per i paesi dell'Unione Europea al primo giugno.

L'8 marzo Trump ha annunciato ufficialmente l'introduzione di dazi a un tasso del 25% per le importazioni di acciaio e del 10% per le importazioni di alluminio. Allo stesso tempo, la Casa Bianca ha annunciato la sospensione dei dazi per un certo numero di partner commerciali statunitensi.