Pushkov commenta l'ultimatum statunitense all'UE

"Gli Stati Uniti intendono dettare i termini del commercio all'Europa, l'Europa sarà indignata, ma accetterà queste condizioni", ha scritto Pushkov su Twitter.

США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2018 г.

​Egli ha anche osservato che l'Europa non ha quasi alcun potenziale di resistenza nei confronti degli Stati Uniti.

Alla fine di marzo gli Stati Uniti hanno introdotto dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Come ha affermato dal presidente Donald Trump, questa misura è introdotta per un lungo periodo. Allo stesso tempo, per l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, il Messico, la Corea del Sud e l'Unione Europea la Casa Bianca ha sospeso questi dazi fino al primo maggio. Fino a quella data gli Stati Uniti negozieranno con questi paesi, dopo di che possono estendere il rinvio a seconda dell'esito della discussione.