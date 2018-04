Asia Times spiega perché l'Europa non è felice della Nuova Via della Seta di Pechino

Gli ambasciatori di quasi tutti i Paesi UE a Pechino hanno preparato un "rapporto interno", in cui criticano il progetto cinese della Nuova Via della Seta per il perseguimento di obiettivi di politica interna. Tuttavia escludendo come la pensano a Bruxelles e a livello di comunità europea, ogni singolo Paese della UE avrebbe il proprio vantaggio dall'iniziativa cinese.

"In fin dei conti l'antica Via della Seta non è mai stata esclusivamente cinese. Queste rotte non possono appartenere ad una nuova egemonia, pronte a trasformare in vassalli i Paesi attraverso cui si snodano queste rotte", — ha detto Macron.

Secondo l'autore dell'articolo, la maggior parte dei Paesi europei non sembrerebbero opporsi alla partecipazione nel progetto cinese e non sono spaventati da quanto descritto in questo rapporto. L'essenza delle paure della UE si trova dove la Nuova Via della Seta interagisce con un altro programma cinese: "Made in China: 2025".