Bloomberg rivela come la Cina si sta comprando l'Europa

Dall'Asia all'Africa, dagli Stati Uniti e all'America Latina: i risultati delle attività burrascose della Cina sono difficili da ignorare. Come spiegato da Bloomberg, Pechino non ha trascurato l'Europa.

I pneumatici italiani, i fertilizzanti svizzeri e il più grande porto greco sono lontani dall'essere la lista completa degli investimenti cinesi in Europa. Negli ultimi dieci anni, secondo Bloomberg, Pechino ha investito almeno 318 miliardi di dollari nella regione, situazione non molto apprezzata dai Paesi con le economie più forti della UE, al contrario la "periferia" dell'Europa ha accolto con estremo favore i capitali freschi e rivitalizzanti cinesi.

"I soldi vanno dove sono pronti a riceverli. Dato che l'Europa non ha introdotto un meccanismo di controllo, come gli Stati Uniti e l'Australia, è probabile che diventi la calamita degli investimenti cinesi. Mi aspetto, quando in Europa inizieranno a regolare gli investimenti cinesi,tuttavia oggi questa è la direzione principale", ha commentato l'esperto di Cina americano Derek Scissors.