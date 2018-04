La Russia dice no alla ricapitalizzazione della Banca Mondiale

La Russia si è rifiutata di partecipare all'aumento di capitale della Banca Mondiale in quanto non d'accordo con i nuovi principi della sua politica di credito, che possono portare alla rinuncia del sostegno dei più grandi e più fidati finanziatori della banca - India e la Cina.

Lo ha riferito ai giornalisti il ​​vice ministro delle Finanze russo Sergey Storchak.

Per la sua attuale politica, l'istituto di credito internazionale potrebbe perdere stabilità finanziaria. Molto probabilmente entro pochi anni la Banca Mondiale sarà di nuovo costretta a chiedere fondi ad i suoi azionisti.

"La logica del principale azionista (Stati Uniti — ndr) è molto semplice: un Paese che possiede riserve internazionali in buoni del Tesoro americano non è povero, ma molto ricco e può cercare di finanziarsi nei mercati. Non ha nulla per chiedere prestiti a questa organizzazione", ha detto Storchak. Allo stesso tempo il vice ministro russo ha osservato che i progetti nei Paesi più poveri non sono con certezza redditizi, mentre la Banca mondiale, così come qualsiasi altro istituto creditizio, deve fare profitto.

Inoltre Storchak ha ricordato che la Banca Mondiale si è rifiutata di finanziare diversi progetti in Russia.

"In queste circostanze come possiamo mobilitare il governo per andare in Parlamento con la richiesta di fondi pubblici e di ratificare l'aumento di capitale?" — si chiede Storchak.