Forum economico di Yalta, firmati accordi per 162 miliardi di rubli

"Sono stati siglati accordi tra imprenditori (senza la partecipazione di organismi governativi) per un importo di 42 miliardi di rubli, e accordi tra le autorità statali e aziende private per 58 miliardi", ha detto Aksenov.

Egli ha sottolineato che sono stati pure firmati accordi con aziende siriane per un totale di 62 miliardi di rubli.

"Per il forum non è stato speso neppure un centesimo dal budget statale", ha aggiunto il governatore. forum non è costato allo stato, posso dire, non un solo centesimo".

Il Forum economico internazionale di Yalta è un evento che si tiene ogni anno in Crimea. I suoi organizzatori sono il governo della Crimea, la fondazione "YAEF" con il sostegno della presidenza russa. Quest'anno il forum si terrà dal 19 al 21 aprile.