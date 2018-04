Financial Times: la luna di miele tra Francia e Germania è finita

La Germania non appoggia più l'idea di una riforma dell’eurozona, proposta dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo riporta il Financial Times.

All'inizio di quest'anno la cancelliera Angela Merkel e l'ex leader del Partito socialdemocratico Martin Schulz avevano convenuto che la Germania avrebbe portato avanti i negoziati con il presidente francese Emmanuel Macron sulla riforma dell'eurozona.

Tuttavia, non appena Schultz ha lasciato il proprio posto, il suo partito ha perso interesse nel progetto. E il partito della Merkel ne ha approfittato per palesare il proprio scetticismo: non vogliono un unico bilancio per la zona euro, né il rafforzamento del meccanismo europeo di stabilità e neppure un sistema di assicurazione dei depositi fino a quando le banche italiane non si sbarazzeranno dei crediti insoluti.

In questo modo la Germania respinge di fatto la proposta di Macron sulla riforma dell'euro-zona. Secondo l'autore dell'articolo, la Francia è ora nella situazione che aveva predetto Marine Le Pen: nell'unione monetaria la Francia conta poco, e in geopolitica il partner più affidabile era il Regno Unito.

Tuttavia, secondo la pubblicazione, ciò non rende impossibile la riforma della zona euro, ed è meglio rimandare ad un momento più opportuno la risoluzione di due questioni veramente importanti: creare una risorsa sicura unica (eurobond) e dividere governi e banche nazionali.

"Se l'alternativa è un grande passo nella direzione sbagliata, restare sul posto equivarrà a un progresso relativo", conclude il Financial Times.