“Favoriscono la Russia”, stampa e agricoltori britannici preoccupati da nuove norme UE

Le limitazioni previste nelle nuove norme comunitarie europee sul contenuto di tossine nei fertilizzanti, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, potrebbero dare di fatto alla Russia il monopolio in questo mercato e potere sulle risorse alimentari in Europa, scrive il Daily Telegraph.

La Commissione Europea, come scrive il giornale, ha dato il via alla fase finale dei negoziati sulla limitazione della quantità di cadmio nei fertilizzanti, che, secondo varie ricerche, provoca problemi al funzionamento degli organi e infertilità, così come induce l'artrite.

Allo stesso tempo, gli oppositori di questa misura, compresa l'Unione nazionale degli agricoltori britannici, sostengono che queste restrizioni permetteranno ai fornitori russi di impadronirsi del mercato dei fertilizzanti, in concorrenza con i produttori provenienti da Nord Africa e Cina, che producono concimi con maggiori livelli di cadmio nei fertilizzanti.

"Se verranno introdotte queste restrizioni, avremo il rischio molto reale che questo possa dare alla Russia un effettivo monopolio sul mercato europeo dei fertilizzanti e un maggiore potere sulle nostre risorse alimentari", ha scritto il Daily Telegraph riferendosi ad una fonte nell'industria dei fertilizzanti.