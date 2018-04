Corea, Cina vieta export tecnologia a duplice uso verso Pyongyang

La Cina ha vietato l’esportazione di materiali e tecnologie, che possono essere utilizzati nella fabbricazione di armi di distruzione di massa, verso la Corea del Nord: lo ha detto il ministero del Commercio cinese in una nota.

"Come parte dell'attuazione della risoluzione 2575 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite — si legge nella dichiarazione —, in conformità con gli articoli 16 e 18 della legge sul commercio estero, si interrompe l'esportazione di materiali e tecnologie a duplice uso relativi alle armi di distruzione di massa e ai loro mezzi di trasporto, nonché materiali a duplice uso per armi convenzionali, verso la Corea del Nord".

Il ministero ha pubblicato un elenco dettagliato di tutti i materiali e le tecnologie vietati. Il divieto entra in vigore alla data di pubblicazione della dichiarazione.