Trump chiede alla Cina di smetterla con il "commercio sleale"

"Gli Stati Uniti non godono di un surplus commerciale con la Cina da 40 anni. Dovrebbero smetterla con il commercio sleale, rimuovere le barriere commerciali e tener in vigore solo le aliquote reciproche. Gli Stati Uniti perdono 500 miliardi di dollari l'anno, in decenni abbiamo perso trilioni. Non può andare avanti così!" — Trump ha scritto su Twitter.

Trump non ha specificato cosa intendesse con la perdita di 500 miliardi $. Secondo le statistiche degli Stati Uniti, nel 2017 il deficit commerciale con la Cina ha raggiunto i 375 miliardi di dollari, ma non si tratta di perdite dirette, ma di squilibri commerciali, quando un Paese vende un altro molto più beni di quanto ne riceve in cambio.

In precedenza Trump ha minacciato di imporre dazi doganali contro la Cina per un valore complessivo di 150 miliardi di dollari l'anno, Pechino ha a sua volta minacciato misure di ritorsione. I timori di una guerra commerciale hanno avuto un impatto negativo nelle borse americane.