Il Giappone esprime protesta contro i piani di Russia e USA

Il ministero degli Esteri giapponese ha protestato contro la Russia e gli Stati Uniti per il loro progetto comune relativo alla costruzione di centrali elettriche a diesel sull'isola Shikotan dell'arcipelago delle Curili. Lo ha segnalato il capo del dicastero diplomatico giapponese Taro Kono.

"Contrasta completamente la posizione del Giappone il fatto che un Paese terzo venga coinvolto nell'attività economica dell'arcipelago. Suscita profondo rammarico," — riportano i media russi con riferimento all'agenzia giapponese Kyodo, che cita le parole del ministro Kono in occasione di un'audizione in Parlamento.

All'inizio di marzo il governatore della regione di Sakhalin Oleg Kozhemyako aveva riferito che che sull'isola Shikotan è in programma la costruzione di due centrali elettriche a diesel per creare impianti per la lavorazione dei prodotti ittici sulle Isole Curili.

Nella giornata di ieri l'ufficio stampa del governatore della Kamchatka aveva riferito che nell'isola Shikotan verranno costruiti due impianti per la lavorazione del pesce: il progetto attirerà circa 10 miliardi di rubli (circa 140 milioni di euro) di investimenti privati.