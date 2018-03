Banca Centrale: quanti soldi hanno rubato gli hacker russi nel 2017

"L'importo medio delle operazioni non autorizzate è di 3 mila rubli. Questo secondo gli standard mondiali è un risultato molto basso. Questo è quello di cui siamo giustamente orgogliosi. La sicurezza dei nostri mezzi, memorizzati in forma elettronica, è migliore, più forte e più affidabile. Possiamo essere orgogliosi del livello dei programmatori, che studiano nelle nostre università" ha detto Baranov.

Egli ha sottolineato che un altro problema è la diffusione di banconote false. Tuttavia, secondo Baranov, il loro numero di anno in anno declina.

In precedenza il vice capo del dipartimento per la sicurezza e protezione delle informazioni della Banca russa Artem Sychev ha detto che finché i truffatori non troveranno un modo veloce per ritirare i soldi con gli scambi e conti delle compagnie di assicurazione, tutto sarà in sicurezza.