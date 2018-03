Nel corso di una cerimonia il presidente darà il via al memorandum contro aggressione economica cinese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà oggi durante una cerimonia l'autorizzazione mette nel mirino la Cina per le sue politiche economiche: lo ha rivelato l'agenda pubblica della Casa Bianca.

"Il presidente — si legge — firma un memorandum presidenziale che prende di mira l'aggressione economica della Cina".

La cerimonia si svolgerà alle 12:30 ora locale nella sala Roosevelt, secondo la Casa Bianca. In precedenza, i media hanno riferito indiscrezioni secondo cui Trump ha in programma di imporre tra 30 e 60 miliardi di dollari di tariffe annuali contro la Cina per violazione della proprietà intellettuale.