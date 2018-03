Il Ministero energia commenta dichiarazione Theresa May su "un'alternativa al gas russo"

Se le dichiarazioni del Primo ministro britannico Theresa May sulla ricerca di un'alternativa al gas russo diventeranno una realtà, questo danneggerà i consumatori, ha detto il Ministro dell'energia russo Alexander Novak.

"Se un'azienda o un paese cercano un altro fornitore non credo che le condizioni per loro saranno così convenienti e redditizie" ha detto il Ministro in un'intervista con Bloomberg.

La scorsa settimana, Theresa May ha dichiarato che il Regno Unito, insieme all'UE, continua a cercare opzioni per ridurre la dipendenza dal gas russo.

Recentemente, le relazioni tra Mosca e Londra si sono fortemente deteriorate sullo sfondo del caso dell'avvelenamento di Sergey Skripal.