Politico ucraino avverte dei rischi della rottura dei legami economici con la Russia

In precedenza il primo ministro dell'Ucraina Vladimir Groisman aveva riferito che la prossima settimana il governo chiuderà il programma di cooperazione economica con la Russia.

"Per quanto riguarda la cooperazione nel settore nucleare, è la questione più sentita per l'Ucraina. Alla fine dei conti l'Ucraina sfrutta reattori che sono stati progettati in Russia, li hanno costruiti i russi. La sospensione delle forniture di combustibile nucleare sarà estremamente dolorosa per il settore energetico ucraino provocherà gravi danni. Si vorrebbe sperare che basti la ragione per evitare di interrompere i rapporti economici in questo settore, soprattutto perché gli esperti russi migliorano le risorse delle centrali nucleari ucraine", ha detto Suslov.