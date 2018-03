Critiche alla Bce per il fallimento di una banca lettone

Nella vicenda del fallimento della banca lettone ABLV c'è un epilogo, si afferma in un articolo della rivista economica tedesca Handelsblatt.

Il crollo del terzo più grande istituto di credito della Lettonia "ha rivelato notevoli punti deboli nei principi dell'unione bancaria", ha affermato Sven Giegold, eurodeputato tedesco dei Verdi. In merito il partito ha inviato una richiesta ufficiale alla Commissione europea, al consiglio di vigilanza della BCE e al dipartimento competente che si occupa della liquidazione delle banche nella UE.

Il caso della banca lettone ABLV, che all'inizio di febbraio è stata accusata di riciclaggio di denaro, solleva interrogativi, dal momento che gli organismi di controllo dell'UE hanno iniziato ad agire solo dopo le istruzioni provenienti dagli Stati Uniti.

La ragione è probabilmente dovuta al fatto che le agenzie nazionali sono responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e non informano il consiglio di sorveglianza della BCE di casi sospetti, si chiarisce nell'articolo.

Secondo la direttiva sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRD IV), una violazione grave può portare alla revoca della licenza della banca. Ma come può la BCE revocare una licenza da una banca qualsiasi, se le agenzie nazionali non la informano delle accuse?— si chiede l'eurogruppo dei Verdi.

La BCE ha rifiutato di rispondere alla domanda.

Nel frattempo questo caso ha costretto la Lettonia a rivedere la politica bancaria: il governo e l'unione bancaria vogliono "tagliare" i rapporti commerciali delle banche con la Russia. Le attività delle istituzioni finanziarie dovrebbero concentrarsi sul mercato interno, riportano i giornali.