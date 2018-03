Gazprom commenta forniture di gas in Europa dopo rottura con ucraina Naftogaz

Non ci saranno rischi per il transito di gas verso l'Europa durante la risoluzione dei contratti di Gazprom con Naftogaz, se l'Ucraina non effettuerà prelievi illegali di gas, ha dichiarato il numero uno di Gazprom Alexey Miller in un incontro con il capo del governo russo Dmitry Medvedev.

"Il gas in transito verso l'Europa attraverso l'Ucraina al momento non corre rischi, a meno che, ovviamente, non ci saranno prelievi illegali da parte di Naftogaz", — ha detto Miller.

L'arbitrato di Stoccolma a dicembre e febbraio ha emesso due sentenze in relazione a due vertenze legali tra Naftogaz e Gazprom sui contratti per la fornitura e il transito di gas, rispettivamente: alla fine la società russa è stata obbligata a versare nelle casse di Naftogaz 2,56 miliardi di dollari. Gazprom ha dichiarato che queste sentenze hanno creato uno squilibrio commerciale a favore di Naftogaz: per questo motivo ha deciso di fare appello da una parte, e dall'altra intende rescindere i contratti attraverso questo tribunale.