Esperto: l’euroscetticismo in Italia non ha niente a che vedere con la moneta unica

"Non penso che l'euro sia il problema principale dell'economia italiana, basta guardare le cifre. Direi che ci sono problemi più importanti nell'economia italiana, a cui dovrebbe essere prestata maggiore attenzione", ha detto Moreno.

Secondo lui, la maggioranza degli elettori italiani ha votato per i partiti euroscettici e populisti perché esasperati da due principali problemi.

"Il primo è la corruzione. In Italia molti politici sono accusati di corruzione e questo ha portato molte persone ad avvicinarsi al populismo. Il secondo problema è l'immigrazione. L'Italia ha accolto un gran numero di immigrati in un breve periodo di tempo. E la gente incolpa l'UE per aver imposto questa politica. Pertanto, hanno votato piuttosto contro l'UE e non contro l'euro", ha spiegato l'esperto.

Moreno è convinto che la moneta unica non sia il problema principale di alcuni paesi europei. Paesi come Spagna, Italia, Grecia e Portogallo negli ultimi dieci anni sono stati gravemente colpiti in parte perché l'UE non ha completato l'integrazione dell'euro senza un adeguato sostegno al bilancio.

"Se l'architettura dell'euro non sarà completata nei prossimi 4-5 anni, l'euro sarà nei guai, non c'è dubbio. Ma mi sembra che questo possa essere fatto se viene attuata la giusta politica e se gli abitanti dell'Europa crederanno in questa politica… Quindi l'UE ha molto lavoro per convincere la gente della sua utilità, ma è possibile", ha concluso l'esperto.