Ministero dell'Agricoltura russo vuole punire e multare la bassa qualità

"Abbiamo ora lanciato una serie di modifiche alle leggi per aumentare le multe fino alla revoca della licenza per la produzione di determinati prodotti che violano gli standard statali, l'etichettatura, e così via", — ha dichiarato Tkachev al forum panrusso dei produttori agricoli.

"Perché, purtroppo multe poco salate non impauriscono coloro che oggi imbrogliano nel mercato e complicano la vita in molti modi a coloro che lavorano in modo efficiente, come vogliono i nostri consumatori. Vogliono prodotti ecologici, semplici e di alta qualità. Pertanto aumenteremo le multe di due-tre volte fino alla revoca per 90 giorni della licenza per permettere alle imprese di fermarsi e riflettere," — ha aggiunto.

Il ministro ha anche richiamato l'attenzione sull'esperienza dei Paesi stranieri, dove la violazione delle normative di produzione è considerata un reato penale.

"Credo che dovremmo seguire questa strada", ha sottolineato Tkachev.