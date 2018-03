La Cina continuerà a promuovere l'internazionalizzazione dello yuan

"Nel processo di internazionalizzazione dello yuan sono state prese misure sufficienti, che ora permettono di utilizzare la moneta cinese nel commercio e negli investimenti. Inoltre, lo yuan è stato incluso nel paniere di valute del FMI. Le procedure di base sono state già intraprese. Per quanto riguarda l'ulteriore ruolo del governo o della Banca Centrale nell'internazionalizzazione dello yuan, a mio parere c'è ancora qualcosa da fare per determinare la comunicazione tra i mercati dei capitali nazionali e internazionali", ha detto Zhou Xiaochuan in una conferenza stampa.

Secondo il banchiere, relativamente all'estensione dell'utilizzo dello yuan da parte dei soggetti del mercato per il calcolo dei pagamenti e degli investimenti ci vuole molto tempo.

"Non possiamo costringere nessuno, le decisioni sono prese sulla base delle nostre considerazioni, pertanto è un processo graduale. Proseguiremo la graduale internazionalizzazione dello yuan", ha aggiunto Zhou Xiaochuan.

Ha concluso che l'ulteriore apertura del mercato finanziario interno aiuterà il processo di internazionalizzazione della moneta cinese.

"Continueremo ad aprire il mercato, contribuirà all'internazionalizzazione dello yuan".