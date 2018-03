Harley Davidson e Levi’s saranno le vittime della guerra commerciale fra USA e UE

L'intenzione di Trump di aumentare i dazi ha provocato un'ondata di critiche in Europa, in quanto questo crea il rischio di una guerra commerciale in cui i paesi dovranno aumentare i dazi commerciali come contromisura. Questo, a sua volta, secondo l'autore dell'articolo, influenzerà negativamente produttori e consumatori da ambo le parti a causa del notevole aumento dei prezzi.

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha definito l'introduzione delle contromisure "una procedura stupida", ma ha osservato che l'Europa è costretta a ricorrere a tali misure.

Allo stesso tempo, l'UE si considera vittima del fuoco incrociato della vendetta di Trump contro la Cina.

La scorsa settimana, Trump ha annunciato l'intenzione di introdurre dazi sull'importazione di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, senza specificare se UE e Canada, in quanto partner commerciali degli Stati Uniti, sono esenti da tali misure.

La pubblicazione nota che il problema è la sovrapproduzione di alluminio e acciaio da parte della Cina, che ha portato a prezzi più bassi e una maggiore pressione sui produttori negli Stati Uniti e nell'UE. Così, a dicembre, la Cina ha prodotto più acciaio di Stati Uniti, Russia, Giappone e tutti i 28 paesi dell'UE messi insieme.

Ma a causa delle barriere commerciali già adottate, la Cina è all'11esimo posto per l'esportazione di acciaio e al quarto quelle di alluminio negli Stati Uniti. Pertanto, la pubblicazione presuppone che le nuove misure danneggino il Canada, che è il leader dell'esportazione di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha dichiarato che i leader dell'UE discuteranno questo argomento in una riunione prevista per il 22 e 23 marzo.