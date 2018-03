Brasile ignorerà le sanzioni USA durante l'analisi dei progetti con la Russia

Il Brasile non prenderà in considerazione le sanzioni degli Stati Uniti durante la valutazione dei possibili progetti con la Russia, ha detto a Sputnik il segretario per il petrolio, il gas naturale e le fonti rinnovabili del ministero delle Miniere e dell'Energia del Brasile Márcio Félix Carvalho durante la conferenza CERAWeek.

Alla domanda sull'eventualità che le sanzioni statunitensi influenzino le decisioni delle autorità brasiliane in merito alla cooperazione con la Russia, Carvalho ha risposto: "No". "La difficoltà per le società russe probabilmente sono legate all'ottenimento dei finanziamenti per gli investimenti in Brasile", ha aggiunto.

"Non c'è alcuna perdita nelle relazioni tra Brasile e Russia per le sanzioni statunitensi, nessuna", ha detto.

Inoltre ha fatto notare l'interesse del Brasile nella collaborazione con la Federazione Russa. "Ci aspettiamo che parteciperà alle prossime fasi di esplorazione e produzione alla fine di questo mese", ha detto Carvalho.