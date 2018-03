Petrolio, OPEC: Continua dialogo con produttori Usa, ma non su prezzo

La precisazione del segretario dell'organizzazione. Anche il taglio della produzione non rientra fra gli argomenti dei colloqui congiunti.

L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) continuerà a mantenere il dialogo con i produttori statunitensi di petrolio, ma i colloqui non riguarderanno questioni come i prezzi del petrolio e i tagli alla produzione: lo ha detto il segretario generale dell'OPEC Mohammed Barkindo.

"Abbiamo allora concordato — ha spiegato durante una conferenza stampa a margine della CERAWeek che si svolge nella città americana di Houston — che dovremmo continuare con questo dialogo, quindi non stiamo parlando di prezzi, non stiamo parlando di tagli alla produzione, non è questo l'obiettivo di questo dialogo".