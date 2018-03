Per l'Ucraina il gas europeo è 4 volte più caro di quello russo

L'Ucraina acquista il gas in Europa pagandolo 4 volte di più rispetto al prezzo di Gazprom, ha dichiarato Yury Vitrenko, direttore commerciale della compagnia energetica ucraina Naftogaz.

Vitrenko ha inoltre ringraziato tutti gli "ucraini consapevoli" per aver ridotto il consumo di gas. Secondo lui, dopo le interruzioni delle forniture di Gazprom, l'Ucraina aveva bisogno di "resistere per un giorno".

"In un giorno Naftogaz ha sostituito il gas che doveva essere fornito da Gazprom con il gas proveniente dall'Europa. In questi giorni il gas in Europa costa mille dollari, cioè quattro volte di più rispetto al prezzo del contratto con Gazprom", ha scritto Vitrenko su Facebook.

Inoltre il direttore commerciale di Naftogaz ha affermato con sicurezza che Gazprom è "finita nella trappola, preparata dalla società ucraina", perché l'Ucraina è riuscita a garantirsi le importazioni dall'Europa e "si è tolta l'ago del gas della Russia".

Allo stesso tempo Vitrenko ha osservato che Naftogaz "guadagna per gli ucraini e non spreca soldi".

Gazprom ha restituito il pagamento anticipato ed ha smesso di fornire gas all'Ucraina per la mancanza di un protocollo per un accordo di lungo periodo. Sabato il vicepresidente di Gazprom Alexander Medvedev aveva dichiarato che la società russa ha avviato la procedura per la risoluzione dei contratti nel tribunale di Stoccolma.

Per il deficit a seguito delle forti gelate in Ucraina, il ministero dell'Energia e dell'industria del Carbone ha imposto limiti al consumo di gas fino al 6 marzo.